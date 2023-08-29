Ahmet Nur Çebi'den Onana için transfer açıklaması

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Çocuğa güveniyorum, biraz sabır"

Yeni transfer Jean Onana'nın transfer olup olmayacağı ile ilgili gelen soruya cevap veren Çebi, "Teklif gelirse düşünürüz." dedi.

Jean Onana için ne açıklayayım? Bir şeyler olunca açıklanır. Siz haber almaya çalışıyorsunuz, biz de saklamaya çalışıyoruz. Onana'yı hoca da istedi, ben de uygun gördüm. Gelecek gördük hep beraber. Hakem bayrağı için erken kaldırdıysa, benim taraftarım da bekleyecek bayrağı kaldırmayacak! Bekleyecek! Rachid Ghezzal son 3 ayda adapte oldu ve şampiyonluk getirdi. Nathan Redmond son 2 ayda uyum sağladı. Çocuğa güveniyorum. Onana için teklif gelirse düşünürüm. Yerine de yerini koyabilirsek olabilir. Arkadaşlar sabır.