Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralı hakkında TFF'ye resmi talepleri olacağını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Çebi, yabancı kuralı ve transfer gündemine dair konuştu.

"Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz"

Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı"

Çebi açıklamasında; "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı." sözlerini sarf etti.

"Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok"

Transfere ilişkin ise Çebi,"Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok." şeklinde konuştu.