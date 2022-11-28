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    Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması

    Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralı hakkında TFF'ye resmi talepleri olacağını söyledi.
    • 28.11.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 22:34
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Çebi, yabancı kuralı ve transfer gündemine dair konuştu.

    "Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz"

    Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi den yabancı kuralı açıklaması #1

    "Yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı"

    Çebi açıklamasında; "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı." sözlerini sarf etti.

    Ahmet Nur Çebi den yabancı kuralı açıklaması #2

    "Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok"

    Transfere ilişkin ise Çebi,"Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok." şeklinde konuştu.

    Ahmet Nur Çebi den yabancı kuralı açıklaması #3


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