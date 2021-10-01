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    Ahmet Nur Çebi'den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

    Ahmet Nur Çebi'den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son yapılan hakem atamasına yönelik çok sert değerlendirmelerde bulundu. Çebi, "Hakkımızı yedirmeyiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:37
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    Hollanda’da verdiği röportajda, lig arasında hakemlerle ilgili Milli arada konuşacağını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu ataması sonrasında da açıklamalarda bulundu.

    Çebi, daha önce verdiği demeçte, “Hakemlerin performansından kimse memnun değil. Maçlar bitince hakemler hakkında açıklama yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. VAR odasında oturup da görmemek ayrı bir şey, saha içinde görmemek ayrı. Odanın içinde oturup 3 kez izleyip göremiyorsan adama sorarlar.” ifadelerini kullanmıştı.

    Ahmet Nur Çebi den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması #1

    "GÖZÜM ÜZERİNDE OLACAK"

    Çebi, Sivasspor maçına Yaşar Kemal Uğurlu atamasının açıklanmasının ardından Fanatik'e yaptığı açıklamada ise, “Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim.” değerlendirmesini yaptı.

    Ahmet Nur Çebi den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması #2

    Beşiktaş'tan hakem atamasına tepki - HABERİ

    Ahmet Nur Çebi den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması #3

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