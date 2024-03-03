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Ahmetcan Kaplan, ilk kez 11'de başladı! Ajax, Utrecht'i devirdi

Ahmetcan Kaplan, ilk kez 11'de başladı! Ajax, Utrecht'i devirdi Ajax, Hollanda Ligi'nin 24. haftasında evinde Utrecht'i 2-0 yendi. Bu maçta genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, Ajax formasıyla ilk kez 11'de başladı.