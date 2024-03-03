Ahmetcan Kaplan, ilk kez 11'de başladı! Ajax, Utrecht'i devirdi

Hollanda Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Ajax ile Utrecht kozlarını paylaştı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım Ajax oldu.
Amsterdam ekibine galibiyeti getiren golleri; 39. dakikada Brian Brobbey ve 77. dakikada Kenneth Taylor kaydetti.
Kırmızı-beyazlılarda 83. dakikada Devyne Rensch doğrudan kırmızı kart gördü.
Ajax, 39 puana yükseldi
Ajax bu galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Utrecht ise 32 puanda kaldı.
Ajax bir sonraki karşılaşmasında Fortuna Sittard'ı konuk ederken, Utrecht deplasmanda Almere City'e konuk olacak.
İlk kez 11'de başladı
Ağustos 2022'de Trabzonspor'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda takımında ilk kez 11'de forma giydi.
21 yaşındaki stoper, Aralık 2022'de antrenman sırasında sol dizinden ciddi bir sakatlık geçirmiş ve ameliyat olmuştu.
Genç oyuncu uzun süren sakatlığının ardından Ajax formasını ilk kez geçen hafta oynanan Alkmaar maçını giymişti.
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