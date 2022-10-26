Ajax - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ajax - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax ile Liverpool'un karşılaşacağı maçın detayları merak uyandırdı..

Şampiyonlar Ligi A grubu 5. maçında Ajax ile Liverpool takımları karşı karşıya gelecek. Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçı Liverpool 2-1 kazanmaştı.

Ajax ve Liverpool'un yer aldığı grupta Napoli 4 maç sonunda topladığı 12 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor. Grupta Liverpool 9 puan ile 2. sırada yer alırken Ajax 3 puan ile 3. sırada bulunuyor.

Ajax ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği maçın detaylarını merak eden futbolseverler internette maçın detayları hakkında arama yapıyor.

Bu dev maçın detaylarını sizler için derledik. İşte Ajax ile Liverpool'un kozlarını paylaşacağı kritik maçın merak edilen detayları..

Ajax - Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

Ajax ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Johan Cruyff (Amsterdam) Arena Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetecek. Ajax Liverpool maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.