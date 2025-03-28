Ajax Teknik Direktörü Farioli'den Dusan Tadic açıklaması

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Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

TRT Spor canlı yayınında Barış Yurduseven, Tadic'in Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ifade etmişti.

AJAX'A DÖNECEK İDDİASI

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tadic'in eski takımı Ajax'a geri dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

"KULÜBÜN HER OLASILIĞI DEĞERLENDİRMEYE AÇIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sırp yıldızın kulübe geri dönüşüyle ilgili iddiaları değerlendiren Farioli, "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu. Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum." sözlerini kullandı.

99 MAÇTA 27 GOL 31 ASİST

Fenerbahçe forması altında 99 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Dusan Tadic, 27 gol attı ve 31 asist yaptı.