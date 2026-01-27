Al Nassr'dan Jhon Duran için zehir zemberek sözler Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Jhon Duran için iddialı bir açıklama yaptı. Duran'ın profesyonellikten uzak davranışları nedeniyle kulüpten ayrılmasına sevindiklerini açıkladı.

Göster Hızlı Özet Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Jhon Duran'ın kulüpten ayrılmasına sevindiklerini belirtti.

Duran, profesyonellik dışı davranışları nedeniyle Fenerbahçe'ye kiralandı.

Al-Majed, Duran'ın ayrılığıyla kulüp olarak rahatladıklarını ifade etti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Suudi Arabistan'da yayın yapan Thamania kanalının Socrates adlı podcast programında, kulüpten ayrılan Jhon Duran hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Al Nassr Başkanı, bu sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanan Jhon Duran hakkında sert ifadeler kullandı. "KALSAYDI CİDDİ SORUNLAR YAŞAYACAKTIK" Al-Majed, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı sonrası rahatladıklarını belirtti. Al-Majed şunları söyledi: "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik" 75 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU: YARIM SEZON OYNADI Aston Villa'dan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Jhon Duran, Al Nassr'da yalnızca yarım sezon forma giyebildi. Profesyonellik dışı davranışları nedeniyle gözden çıkarılan 22 yaşındaki oyuncu, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralandı. Öte yandan Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Eshspor Haberleri Galatasaray'da Mauro Icardi gündemi bitmiyor

Kayserispor’da Muhammed Türkmen görevi bıraktı

Süper Lig'de 19. hafta tamamlandı: Zirvede puan farkı 3'e yükseldi