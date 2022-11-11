Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor ile Adana Demirspor Süper Lig'in 14. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. İşte maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları bugün oynanacak iki maç ile başlayacak. Süper Lig'de bugün Alanyaspor ile Adana Demirspor takımları kozlarını paylaşacak.

İki İtalyan teknik adamın yönettiği Alanyaspor ile Adana Demirspor 14. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor ligde oynadığı 13 maçta topladığı 16 puan ile 10. sırada yer alırken Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor 12 maçta aldığı 23 puan ile 4. sırada bulunuyor.

Peki Alanyaspor ile Adana Demirspor'un karşılaşacağı maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..





Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak?

Alanyaspor ile Adana Demirspor bugün saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Çağdaş Altay'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.

