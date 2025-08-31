Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne karşısında 1-0’lık yenilgi alan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik patronu Sergen Yalçın oldu.

EKİKLER VE YENİ TRANSFERLER

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçta Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Yeni transferler El Bilal Toure ile Tiago Djalo ise kamp kadrosuna dahil edildi.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de iki maçı erteledi. Siyah-beyazlılar, oynadığı tek karşılaşmada Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Ligde bir maçı ertelenen Alanyaspor ise çıktığı iki maçta birer beraberlik ve yenilgi aldı; puanı 1.

İSTATİSTİKLER VE REKABET

İki takım, resmi maçlarda ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaştı. O tarihten bu yana oynanan 18 maçın 10’unu Beşiktaş, 3’ünü Alanyaspor kazandı, 5 maç berabere bitti. Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor ile oynadığı son dört maçta galip gelemedi.

Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Futbolseverler müsabakayı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Güven, Hwang, Sporar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Muçi, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.