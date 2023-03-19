Alanyaspor cephesi, Osayi Samuel için kırmızı kart bekledi Osayi Samuel'in Yusuf Özdemir'e yaptığı faulun ardından Alanyaspor futbolcuları, hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart istedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un sahasında oynanan mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 18. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna giren Bright Osayi Samuel, 1 dakika sonra sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.

Alanyaspor, itirazda bulundu

Hakem Ali Palabıyık, Osayi Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal ve oyuncuları, kırmızı kart itirazında bulundu.

VAR'dan uyarı gelmedi

Ali Palabıyık, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)