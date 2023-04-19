Alanyaspor, Ersun Yanal'la yollarını ayırdı Alanyaspor, Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

DHA

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine 27 Şubat'ta Francesco Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yollar bugün ayrıldı.

Yanal ile yönetimin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı.

Resmi açıklama akşam saatlerinde yapılacak

Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal'ın "Alanyaspor çok kırılgan bir takım" sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal'ın sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması uygun bulundu.

Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe döneminde de Galatasaray'a kaybedince takımdan ayrılmıştı

Deneyimli teknik adam, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti.

Bu mağlubiyetle sarı-lacivertli takımın ezeli rakibine karşı Şükrü Saraçoğlu'ndaki 21 senelik yenilmezlik serisi sona ermişti. Bu sonucun ardından kısa bir süre için Fenerbahçe, Ersun Yanal'la yollarını ayırmıştı.