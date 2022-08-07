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    Alanyaspor Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti

    Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Alanyaspor, sezona galibiyetle başladı ve Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.
    • 07.08.2022 - 21:33
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    Alanyaspor Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün transfer döneminde kadrosuna kattığı Emir Tintiş, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Levent Mercan, Magomed Ozdoev ve Mbaye Diagne mücadeleye ilk 11'de başladı.

    Konuk ekip Alanyaspor'da ise yeni transferlerden Jure Balkovec ilk 11'de yer aldı.

    Alanyaspor ilk gölü attı

    Mücadelenin 19. dakikasında hızlı gelişen hücumda Alanyaspor, Efecan Karaca'nın asistinde topla buluşan Wilson Eduardo'nun golüyle öne geçti.

    Alanyaspor 2-0 öne geçti

    Bu golden 9 dakika sonra ise Alanyaspor farkı ikiye çıkardı.

    28. dakikada Akdeniz ekibinin hızlı gelişen atağında orta sahada topla buluşan Efecan Karaca'nın pasına hareketlenen Efkan Bekiroğlu, takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golle birlikte Efecan Karaca maçtaki ikinci asistini yapmış oldu.

    Alanyaspor Fatih Karagümrük ü 4 golle geçti #1

    İlk yarı Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı

    Karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlanırken Alanyaspor'da Furkan Bayır ve Daniel Candeias, Fatih Karagümrük'te ise Otabek Shukurov ilk yarıyı sarı kartla tamamladı.

    Alanyaspor Fatih Karagümrük ü 4 golle geçti #2

    Fatih Karagümrük durumu  2-1'e getirdi

    İkinci yarıya baskılı başlayan Fatih Karagümrük, ön alandaki baskı sonrasında topu kazandı ve Mbaye Diagne'nin pasına hareketlenen Fabio Borini, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

    Golden 4 dakika sonra Alanyaspor'da Tayfur Bingol ve Oğuz Aydın oyuna dahil olurken Akdeniz ekibinin ilk golünün asistini yapan Efecan Karaca ile birlikte Yusuf Özdemir kenara geldi.

    Alanyaspor Fatih Karagümrük ü 4 golle geçti #3

    Alanyaspor 3'üncü golü de buldu

    Karşılaşmanın son yarım saatlik dilimine Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle girilirken 70. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına çevirdiği topu ağlara gönderen Wilson Eduardo, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

    Alanyaspor Fatih Karagümrük ü 4 golle geçti #4

    Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi

    Alanyaspor'un 3. golünden 2 dakika sonra ise Fatih Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Davide Biraschi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve fark tekrar bire indi.

    Alanyaspor Fatih Karagümrük ü 4 golle geçti #5

    Alanyaspor bir gol daha buldu

    Karşılaşmanın sonuna 6 dakika eklenirken oyuna sonradan dahil olan Erencan Yardımcı, 90+4'te Alanyaspor'un dördüncü golünü kaydetti ve skoru belirledi.

    Alanyaspor deplasmandan  4-2'lik skorla ayrıldı

    Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Alanyaspor, rakibini 4-2 mağlup ederek yeni sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Alanyaspor Fatih Karagümrük ü 4 golle geçti #6


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