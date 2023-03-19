Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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4’ Gol… Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe (Koulouris)
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Alanyaspor'un ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.
İlk 11'ler
Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Rossi, İrfan, Valencia, Pedro