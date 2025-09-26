Alanyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: ALANYASPOR 0-1 GALATASARAY

26' Maestro'nun pasında savunma arkasına hareketlenen Uchenna Ogundu, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

23' Wilfred Singo'nun ceza sahasının sağ tarafından attığı pasta Mauro Icardi, harika bir GOL vuruşu yaptı. Skor 1-0

23’ Gol… Alanyaspor 0-1 Galatasaray (Icardi)

21' Eren Elmalı'nın sağ kanattan açtığı ortada uzak direkte kafa vuruşunu yapan Leroy Sane, Ertuğrul Taşkıran'a takıldı.

18' Nuno Lima, Barış Alper ile yaşadığı mücadele sonrasında yer kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanına dahil oldu.

16' Singo’nun şutunda top savunmadan sekip Icardi’nin önünde kaldı. Icardi'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi. Pozisyonun sonunda ise ofsayt bayrağı havaya kalktı.

15' Sağ kanatta top kontrolünü sağlayan İbrahim Kaya'nın ortası isabetli olmadı.

14' Ui-Jo Hwang'ın pasında topla buluşan Florent Hadergjonaj'ın ortasını uzaklaştıran isim Singo oldu.

12' Alanyaspor'da Maestro, kendi yarı alanından topu iyi taşıdı. Ceza sahasından yaptığı vuruşta sonuca ulaşamadı.

8' Ui-Jo Hwang, Wilfred Singo'nun hava topu mücadelesinde yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

6' Uğurcan Çakır'ın Singo'ya attığı pas isabetli olmadı.

4' Mauro Icardi'nin pasında sol kanattan topa hareketlenen Eren Elmalı için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

2' Galatasaray, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapan Alanyasporlu futbolculara ön alan presi yapıyor.

1' Florent Hadergjonaj'in sağ kanattan açtığı ortada kaleci Uğurcan Çakır, topun kontrolünü sağladı.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı.

Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maç, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturuyor.

İLK 11'LER