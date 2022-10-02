- Haberler
- Futbol Haberleri
- Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı
Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı
- 02.10.2022 - 16:47
- Güncelleme : 02.10.2022 - 16:54
Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.Alanya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Giresunspor, 3. dakikada 10 kişi kaldı
Giresunspor, 3. dakikada Serginho'nun direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Alanyaspor'un ise 10. dakikada Efecan ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Görkem, penaltıdan takımını öne geçirdi
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Giresunspor, 65. dakikada Görkem Sağlam'ın penaltı golüyle öne geçti.
Balkovec, skoru dengeledi
Alanyaspor, 81. dakikada Jure Balkovec'in golüyle eşitliği sağladı.
Giresunspor 4 maçtır galip gelemiyor
Giresunspor'u konuk ettiği son 4 resmi maçı kaybetmeyen Alanyaspor, puanını 9'a yükseltti. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Giresunspor ise puanını 8 yaptı. Alanyaspor, gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.