Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.Alanya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Giresunspor, 3. dakikada 10 kişi kaldı

Giresunspor, 3. dakikada Serginho'nun direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Alanyaspor'un ise 10. dakikada Efecan ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Görkem, penaltıdan takımını öne geçirdi

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Giresunspor, 65. dakikada Görkem Sağlam'ın penaltı golüyle öne geçti.

Balkovec, skoru dengeledi

Alanyaspor, 81. dakikada Jure Balkovec'in golüyle eşitliği sağladı.

Giresunspor 4 maçtır galip gelemiyor

Giresunspor'u konuk ettiği son 4 resmi maçı kaybetmeyen Alanyaspor, puanını 9'a yükseltti. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Giresunspor ise puanını 8 yaptı. Alanyaspor, gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.