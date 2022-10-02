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    Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
    • 02.10.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 16:54
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    Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.Alanya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    Giresunspor, 3. dakikada 10 kişi kaldı

    Giresunspor, 3. dakikada Serginho'nun direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Alanyaspor'un ise 10. dakikada Efecan ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı #1

    Görkem, penaltıdan takımını öne geçirdi

    İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Giresunspor, 65. dakikada Görkem Sağlam'ın penaltı golüyle öne geçti.

    Balkovec, skoru dengeledi

    Alanyaspor, 81. dakikada Jure Balkovec'in golüyle eşitliği sağladı.

    Giresunspor 4 maçtır galip gelemiyor

    Giresunspor'u konuk ettiği son 4 resmi maçı kaybetmeyen Alanyaspor, puanını 9'a yükseltti. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Giresunspor ise puanını 8 yaptı. Alanyaspor, gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı #2

    Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı #3

    Alanyaspor ile Giresunspor berabere kaldı #4


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