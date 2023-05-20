Alanyaspor, Kayserispor'u farklı geçti

Süper Lig’de 35. hafta maçında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor, hakem Yasin Kol yönetiminde karşı karşıya geldi.
Orta sıraları ilgilendiren mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.
Alanyaspor rahat kazandı
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Efthimis Koulouris, 90+3. dakikada Jure Balkovec kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 41'e yükseltti. Kayserispor 49 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.