Alanyaspor, Kayserispor'u farklı geçti

Süper Lig’de 35. hafta maçında Çağdaş Atan yönetimindeki ile Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor, hakem Yasin Kol yönetiminde karşı karşıya geldi.

Orta sıraları ilgilendiren mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip oldu.

Alanyaspor rahat kazandı

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Efthimis Koulouris, 90+3. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 41'e yükseltti. Kayserispor 49 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Alanyaspor, Kayserispor'u farklı geçti