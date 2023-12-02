Alanyaspor - Konyaspor maçında puanlar paylaşıldı Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile Hakan Keleş yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan ve 4 golün çıktığı maçta kazanan çıkmadı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

4 gol var, kazanan yok

Alanyaspor, Sergio Cordova ile 28'de öne geçti. Konyaspor, bu gole 32. dakikada Alexandru Cicaldau ile eşitliği sağladı.

Alanyaspor, 39. dakikada Joao Novais'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Konyaspor'da Robert Muric, 52. dakikada skora bir kez daha eşitlik getirdi ve skor 2-2 oldu. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu beraberliğin ardından Konyaspor 14, Alanyaspor 11 puana yükseldi.

Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.