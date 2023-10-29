Alanyaspor, Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyurdu

AA

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Sivasspor maçının ardından istifa açıklaması yapan Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Erdoğan'a teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi:

Teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti.