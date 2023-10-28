Alanyaspor'da Ömer Erdoğan istifa etti Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Sivasspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

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Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Sivasspor, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Bu karşılaşmanın ardından ise Akdeniz ekibinde bir veda yaşandı. Turuncu-yeşilli ekibin teknik direktörü Ömer Erdoğan istifa ettiğini açıkladı.

Bu ayrılıkla birlikte, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 11. teknik direktör de görevini bıraktı.

Teknik direktör ayrılıklarını eleştirmişti

Ömer Erdoğan, ligin 9. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Süper Lig'de yaşanan teknik direktör ayrılıkları için, şunu demişti:

Bu kadar kolay olmaması lazım. Çoğu teknik direktörü yakından tanıyorum. Sırf fatura hocalara kesilmemesi gerekiyor.

Ersun Yanal'ın yerine gelmişti

Ömer Erdoğan yönetiminde sezona başlayan Akdeniz ekibi, 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

22 Nisan 2023 tarihinde Ersun Yanal'ın yerine göreve gelen ve Alanyaspor'la birlikte 16 maça çıkan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 1 puan ortalaması yakaladı.