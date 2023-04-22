Alanyaspor, Ömer Erdoğan'la anlaşmaya vardı

DHA
Süper Lig’in 30’uncu haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.
Teknik direktör arayışına giren turuncu-yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.
"Prensipte tamam, imzaya kaldık"
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştıran 45 yaşındaki Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana takım çalıştırmıyordu.
Erdoğan, “Kesinleşmeden net bir açıklama yapamam. Prensipte tamam, imzaya kaldık” dedi.
Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından kulüp tarafından imza töreninin duyurulması bekleniyor.