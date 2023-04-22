Alanyaspor, Ömer Erdoğan'la anlaşmaya vardı
DHA

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

Teknik direktör arayışına giren turuncu-yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.

"Prensipte tamam, imzaya kaldık"

Son olarak ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştıran 45 yaşındaki Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana takım çalıştırmıyordu.

Erdoğan, “Kesinleşmeden net bir açıklama yapamam. Prensipte tamam, imzaya kaldık” dedi.

Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından kulüp tarafından imza töreninin duyurulması bekleniyor.

Alanyaspor, Ömer Erdoğan'la anlaşmaya vardı