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    Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Alanyaspor hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..
    • 15.12.2022 - 10:00
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    Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Alanyaspor hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana  ile mücadele edecek. Karşılaşmanın detayları araştırılmaya başladı.

    Futbolseverler Alanyaspor - Salernitana maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

    Alanyaspor son hazırlık karşılaşmasında  sahasında Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'de 9. sırada bulunan Alanyaspor oynadığı 14 maçta 17 puan topladı.

    Dünya Kupası sebebiyle verilen arayı hazırlık maçları oynayarak değerlendiren Alanyaspor Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor'a konuk olacak.

    Peki Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman?

    Alanyaspor - Salernitana maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 17. 30'da oynanacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

     


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