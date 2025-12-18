Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Futbol oynamamız gerekiyor, yerde yatmak değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolumuzda topun oyunda kalma süresinin azlığıyla ilgili zaman zaman eleştiriler görürüz.

Özellikle Süper Lig, geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en büyük 10 liginde topun en az oyunda kaldığı lig olmuştu.

Öyle ki geçen sezon top ortalama 51 dakika 53 saniye oyunda kalırken, bu sezon da aynı seviyelerde seyrediyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 10 LİGİNDE EN AZ SÜRE BİZDE

Hal böyle olunca konuyla ilgili eleştiriler ortaya çıkan verilerle birlikte bir kez daha haklılığını ortaya koyuyor.

Son olarak ise Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, zaman geçirme eleştirilerine değindi.

"BENİM OYUNCULARIMI YERDE YATARKEN GÖREMEZSİNİZ"

Pereira, "Benim oyuncularımı yerde zaman geçirirken görmezsiniz. Kenardan sürekli kalkmaları için uyarıyorum. Sadece bugün bir pozisyonda Paulo eline darbe aldı. Bu yüzden sağlık ekibi sahaya girdi, yapılacak bir şey yoktu ve oyun mecburen durdu." şeklinde konuştu.

"SAĞLIK EKİBİM SAHAYA GİRMELERİNE İZİN VERMİYORUM DİYE KIZIYOR"

Bu konudaki yaklaşımını sürdüren Portekizli teknik adam, sağlık ekibiyle yaşadığı diyaloglara da değinerek, "Hatta sağlık ekibim bu konuda bana bazen kızıyor çünkü hiçbir zaman sahaya girmelerine izin vermiyorum. Çünkü bizim futbol oynamamız gerekiyor, yerde yatmak değil." ifadelerini kullandı.