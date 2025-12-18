Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri

- Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu'nda Başakşehir'i konuk edecek.
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak.
Mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER