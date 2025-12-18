Abone ol: Google News

Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 19:12
Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri
  • Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu'nda Başakşehir'i konuk edecek.
  • Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak.
  • Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma, ATV'den yayınlanacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak.

Mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Eshspor Haberleri