Alanyaspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti Süper Lig'in 32. hafta maçında Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’de 32. haftanın açılış maçında Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor ile Mustafa Er'in ekibi Ümraniyespor hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor olurken, Akdeniz ekibi kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Ömer Erdoğan yeni takımıyla ilk maçından galip ayrıldı.

Alanyaspor, 38 puana yükseldi

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada forvet oyuncusu Ahmed Hassan attı. Alanyaspor, bu galibiyetin ardından 38 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.