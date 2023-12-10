Alanyaspor'dan İstanbulspor deplasmanında kritik galibiyet! Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 89. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Galibiyet golü Novais'tan geldi

Akdeniz ekibinin galibiyet golünü ise 89. dakikada penaltıdan Joao Novais kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 12'ye yükseltirken, İstanbulspor 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

Fer, gole sevinirken sakatlandı

Alanyaspor'da Joao Novais'in golü sonrası takım sevinç yaşarken ayağı takılan ve yere düşen Leroy Fer kısa süreli bir sakatlık yaşadı ancak daha sonra oyuna devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)