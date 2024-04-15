Alanyaspor'dan penaltı itirazı! Oyun devam etti

Süper Lig'de 32 haftanın kapanış karşılaşmasında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ev sahibi Alanyaspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
VAR'dan tavsiye gelmedi
Karşılaşmanın 35. dakikasında sağ kanattan gelen ortada top Galatasaray savunmasından dışarıya gitti.
Alanyasporlu futbolcular, bu pozisyonda Victor Nelsson'un elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.
Pozisyon için korner kararı veren hakem Cihan Aydın, bir süre Portekizli VAR hakemi Fabio Melo ile görüştükten sonra köşe vuruşunun kullanılmasını istedi.
Fenerbahçeliler penaltı bekledi
Öte yandan ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin taraftarları sosyal medyada pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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