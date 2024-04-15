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Alanyaspor'dan penaltı itirazı! Oyun devam etti

Alanyaspor'dan penaltı itirazı! Oyun devam etti Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ettiği lig maçında Victor Nelsson'un ceza sahası içerisinde topu elle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu. VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyun sürdü.