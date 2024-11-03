Alassane Ndao hat-trick yaptı! Konyaspor, Başakşehir'i yendi

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu.
NDAO, HAT-TRICK YAPTI
Konyaspor'a galibiyeti getiren tüm goller Alessane Ndao'dan geldi. Profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Ndao, 32, 50 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırdı.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLLERİ GALİBİYETE YETMEDİ
Başakşehir'in ilk golü 45+1'de Jerome Opoku'dan geldi. Penaltıda kaleci Jakub Slowik'i geçemeyen Opoku, dönen topu filelere gönderdi. İstanbul temsilcisinin ikinci golünü 90+3. dakikada Krzysztof Piatek attı.
RECEP UÇAR, İLK MAÇINI KAZANDI
Konyaspor, yeni teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı almayı başardı.
BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'de iki maç sonra kazanan Konyaspor, 14 puana yükseldi. Galibiyet hasreti dört maça yükselen Başakşehir, 15 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR ÖNCE KOPENHAG'LA DAHA SONRA BEŞİKTAŞ'LA KARŞILAŞACAK
Konyaspor, ligin gelecek haftasında Göztepe deplasmanına gidecek.
Başakşehir, Konferans Ligi'nde perşembe günü Kopenhag deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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