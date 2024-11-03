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Alassane Ndao hat-trick yaptı! Konyaspor, Başakşehir'i yendi

Alassane Ndao hat-trick yaptı! Konyaspor, Başakşehir'i yendi Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Konyaspor'un başarılı futbolcusu Alassane Ndao, yaptığı hat-trick ile maça damgasını vurdu.