Aleksander Ceferin'den Galatasaray'ın davetine olumsuz yanıt!

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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün, yarın, 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın önemli mücadelesi olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı açıklanmıştı.

GALATASARAY, DERBİYE DAVET ETTİ

Bu kararın ardından ise Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra ise UEFA Başkanı Ceferin'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak derbiye davet etmişti.

"TÜRKİYE'YE GELEMEYECEĞİM"

Ceferin ise bu davete olumsuz yanıt verdi.

"Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." notuyla Ceferin'e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı'ndan "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" yanıtı aldı.