Aleksic: G.Saray'ın Falcao'yu alması doğru bir iş mi

Başakşehir'in Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Türkiye'de en doğru yönetilen kulübün kendileri olduğunu söyledi.

Sezon başında Başakşehir'e bedelsiz olarak transfer olan ve şampiyonluk yaşayan Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, ülke basınına konuştu.

Mozzartsport'a konuşan Aleksic, "Bir yıl önce iyi organize olan bir kulübe, Başakşehir'e geldim. Dünya futbolunda önemli yer edinmiş oyuncularla oynamaktan dolayı çok mutluyum. Ve sonunda, kariyerimdeki ilk, kulübün için de tarihteki ilk şampiyonluğumuzu kazandık, katkıda bulundum. Artık biyografimde sonsuza dek bir kez şampiyon olduğum yazılacak. Kulübün tarihinde, Başakşehir'e ilk şampiyonluğu getiren oyuncular arasında benim de adım yer alacak. Bu benim için inanılmaz." ifadelerini kullandı.

''G.SARAY FALCAO'YA 7 MİLYON EURO ÖDEDİ, NE İÇİN?''

Türkiye'de her büyük takımın parası olduğunu vurgulayan Sırp oyuncu, "İstikrarlı kulübün ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak en iyi organize kulüp olduğumuzu size söyleyebilirim. Her euronun nereye gittiğini biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'de her büyük takımın parası var. Ama asıl fark onları nasıl harcadığıdır. Galatasaray'ı örnek olarak alalım: Geçen yaz 33-34 yaşındaki bir oyuncu olan Radamel Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve ona 7 milyon euro ödedi. Ne için, Kolombiya'nın onuru olduğu için, ama bu iyi bir iş örneği mi? Başakşehir'de böyle bir harcama yok ve bu yüzden ülkenin en iyi yönetilen kulübüyüz. Avrupa'da da kendimizi göstereceğiz. Şimdi dünyanın dört bir yanından büyük oyuncular buraya gelmek isteyecektir." diye konuştu.