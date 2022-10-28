Alex de Souza: Heykelin fikri Lefter'e aitti

Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası, kendisi adına dikilen heykelin hikayesini anlattı. Alex, "Lefter, benim heykelim varsa senin de olmalı" dedi.

Fenerbahçe ile geçirdiği 8 sezonda adını kulüp tarihine yazdıran Alex De Souza, 2012 yılında kendisi için dikilen heykelin hikayesini anlattı.

45 yaşındaki isim, Conmebol Libertadores Brezilya'nın resmi YouTube kanalına konuştu.

"Senin heykelini yapacağız, bunu hak ediyorsun dediler"

Heykel fikrinin Lefter Küçükandonyadis'in fikri olduğunu ve "Benim heykelim varsa senin de olmalı." dediğini dile getiren Alex, "Bir süre daha geçti, bir gün antrenman sahasındayım. Bir taraftar grubu geldi, dediler senin ölçülerini almamız lazım ama maça nasıl çıkıyorsan öyle giyinmem gerek. Gittim formamı giydim, kaptanlık bandımı taktım koluma, tekmeliklerimi, kramponlarımı giydim.

Aldılar öyle ölçülerimi. Senin heykelini yapacağız, bunu hak ediyorsun dediler. Kafa mı buluyorsunuz benimle dedim. Sonra bir gün geldiler, Alex şu gün heykelinin açılışını yapıyoruz dediler. Vay be bu iş ciddi galiba diyorum." ifadelerini kullandı.

Alex de Souza, heykelin hikayesini anlattı İZLE

"İki buçuk üç sene daha oynadım ve sonra heykeli diktiler"

Heykel açılışının doğum gününde maçı olduğu için bir gün öncesinde gerçekleştirildiğini aktaran efsane isim, "Benim doğum günümde, 14 Eylül'de açmak istediler. Dedim mümkün değil, o gün maçım var. O zaman bir gün önce açalım dediler. Ve sonra hikaye gerçek oldu. Kulüp tarihinin en önemli oyuncusunun fikriydi, taraftarların hoşuna gitti, iki buçuk üç sene daha oynadım ve sonra heykeli diktiler." dedi.

"Bizim seviyemizdesin dediler"

Sarı-lacivertlerde harika zamanlar geçirdiğininin altını çizen Alex, kendisine verilen destekle ilgili "Geçmişin o büyük oyuncuları, bana değer verenler, bana onca moral aşılayanlar, onlar beni kulüp tarihinin en önemli üç oyuncusundan biri olarak gördüler. Bizim seviyemizdesin dediler. Taraftar bunu kabullendi ve acayip bir hikâye doğdu buradan. Anlatması bile zor." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe kariyerinde 344 maça çıkan Brezilyalı, 171 gol ve 145 asiste imza atarken, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa zaferi yaşadı. Öte yandan Alex, sarı-lacivertli formayla 2 gol krallığı ve 4 asist krallığı elde etti.