Alex de Souza, Kapadokya'yı ziyaret etti Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Fenerbahçe’nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza, eşi Daiane ve oğlu Felipe ile birlikte tatil için Kapadokya'ya geldi.

DHA Yıllarca Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Alex de Souza, Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eşi Daiane ve oğlu Felipe ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'ya geldi. Alex, ailesi ile birlikte Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezdi. Sıcak hava balonuna da binen Alex, bölgeyi havadan izledi. Vatandaşlar Alex ile fotoğraf çektirdi Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Alex, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kapadokya'da 1 gece konaklayan Alex ve ailesi, dün akşam bölgeden ayrıldı.