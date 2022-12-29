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    Alex de Souza'nın heykeli kaldırılsın isteği

    Alex de Souza'nın heykeli kaldırılsın isteği

    Fenerbahçe taraftarları, efsaneleri olarak gördükleri Alex de Souza'nın illegal bahis reklamı yapmasına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 10:42
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    Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından 'Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu.

    Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise illegal bahis sitesinin reklamını yaptı.

    Reklam sonrası yıldız oyuncu sosyal medya üzerinden tepkiler aldı.

    Heykeli kaldırılsın başvurusu

    Fenerbahçe kongre üyesi Serkan Erg de taraftarın duygularıyla oynayıp reklam yapan efsane futbolcu Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılması için yazılı başvuruda bulundu.

    Alex de Souza

    Eski başkanın sözü paylaşıldı

    Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den gönderildiği dönemde kulübün başkanı olan Aziz Yıldırım'ın "100 dolar alacağı için bile 100 takla atar" sözü yeniden gündem oldu.

    Alex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesi Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor.

    Alex de Souza


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