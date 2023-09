Alex-Oxlade Chamberlain: İlk gol her zaman çok güzeldir

İHA

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain’den geldi.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydeden Chamberlain de müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İlk gol her zaman çok güzeldir"

Elde ettikleri 3 puanın bugün adına en önemli şey olduğuna dikkat çeken İngiliz futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Benim en mutlu olduğum şey 3 puanı almış olmamız. Takımdaki rolüm gereği orta sahada hücum katkısı benden bekleniyor. Fark oluşturmam gerekiyor, gol ya da asist anlamında. Bugün gol attım, bunun için mutluyum. Yeni geldiğiniz bir takımda attığınız ilk gol her zaman çok güzeldir. Ama takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi ve bize öz güven verdi. İlk yarıdan daha iyi oynadık ikinci yarı.

"Her yerde elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor"

Kendini hangi pozisyonda daha rahat hissettiğiyle alakalı ise Alex-Oxlade Chamberlain, şu şekilde konuştu:

8 numara son yıllarda en çok etkili olduğum pozisyon, en çok oynadığım pozisyon diyebilirim. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum ama futbolcu her zaman hocanın istediğini yapma görevini üstlenmelidir. Futbolcu, futbolcudur. Her mevkide oynaması gerekir. 8 pozisyonu benim rahat hissettiğim mevkii ama bana görev verilen her yerde elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor.