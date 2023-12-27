Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansı donduruluyor

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Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçında yaşadığı kas yırtılması sonucu ameliyat masasına yattı.
Tecrübeli ismin. en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Lisansı dondurulacak
Bu doğrultuda sezonu kapattı gözüyle bakılan Chamberlain'in, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için lisansı dondurulacak.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Başarılı oyuncu bu sezon 22 maçta 4 gol 1 asistle oynamıştı.
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