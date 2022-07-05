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    Alex Teixeira: Karakterim gereği hak etmediğim parayı istemem

    Beşiktaş'la yollarını zorluk çıkarmadan ayıran ve 3.2 milyon euroluk alacağından vazgeçen Alex Teixeira "Hayatım boyunca hak etmediğim parayı istemedim" diyerek ayrılık kararının gerekçesini açıkladı.
    • 05.07.2022 - 09:07
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    Alex Teixeira: Karakterim gereği hak etmediğim parayı istemem

    Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Alex Teixeira ile yollar ayrılmıştı.

    Kulübe zorluk çıkarmadan yollar ayrılırken, Brezilyalı futbolcudan ayrılışıyla ilgili açıklamalar geldi.

    1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına karşın 3.2 milyon euroluk hakkından vazgeçen Teixeira, "Siz istediğiniz için geldim. Yeni yapılanmada düşünülmediğim için gidiyorum. Eşimin doğumu an meselesi. Arkamdan benim ve yeni doğacak çocuğum için olumsuz tek kelime söyletmek istemem. Ben de daha farklı olmasını isterdim. Bu kulüp ve taraftar hep kalbimde olacak. Başkaları ne yapar bilemem ama ben karakterim ve duruşum gereği hak etmediğim hiçbir kazancı kabul etmem." dedi.

    Alex Teixeira: Karakterim gereği hak etmediğim parayı istemem #1

    Beşiktaş özel olarak teşekkür etmişti

    Beşiktaş Kulübü, Alex Teixeira'yla ayrılığın gerçekleşmesi sonrasında, "Futbol A Takımımızın kadrosuna 2021-22 sezonu başında dahil olan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." açıklamasını yapmıştı.

    Alex Teixeira: Karakterim gereği hak etmediğim parayı istemem #2


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