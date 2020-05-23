Alex Telles, G.Saray'a yine kazandıracak Galatasaray, 2016'da Porto'ya sattığı Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in, Paris Saint-Germain'e satışı halinde bonservis ücretinden yüzde 10 pay alacak.

Koronavirüs nedeniyle gelirlerin kesilmesi üzerine ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bilinen Porto, Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'i satış listesine koymuştu.

Brezilyalı futbolcuyla bir süredir ilgilendiği bilinen Fransız ekibi Paris Saint-Germain ise harekete geçti.

PORTO 30 MİLYON EURO İSTİYOR

A Bola'da yer alan haberlere göre; PSG ile Porto arasındaki görüşmeler son hız devam ediyor. PSG, son olarak Porto'ya 20 milyon euro önerdi. Acil nakit ihtiyacı olan Porto ise 30 milyon euro talep etti.

İki takım arasındaki görüşmeler sürerken, Porto tarafının fiyat artırmak için sol bek arayışları olan Chelsea ve Barcelona'yı da transfer yarışına dahil etmeye çalıştığı bilgisi verildi.

GALATASARAY'A YÜZDE 10

Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arası Galatasaray forması giyen Alex Telles, 2016 yazında 6.5 milyon euro bonservis ve yüzde 10 satış karı ile Porto'ya transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun 6.5 milyon euro üzeri olan her satışından yüzde 10 pay alacak. Porto'nun; Alex Telles'ten istediği 30 milyon euroluk bonservis bedelini kasasına koyması halinde söz konusu anlaşmaya göre, Aslan'ın kasasına da 2 milyon 350 bin euro girmiş olacak.