Alexander Djiku: Çok mutluyum, Fenerbahçe'de ilk golümü attım Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Başakşehir karşısında sarı-lacivertli formayla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Başakşehir karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazanırken golleri; 5. dakikada Alexander Djiku, 10. dakikada Leo Duarte kendi kalesine, 20 ve 80. dakikalarda ise Sebastian Szymanski kaydetti.

Maçın ardından sarı-lacivertli formayla ilk golünü atan Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum, Fenerbahçe'de ilk golümü attım"

Ganalı stoper, sözlerine şöyle başladı:

Çok mutluyum, Fenerbahçe'de ilk golümü attım. Maça iyi başladık. Antrenmanlarda şut idmanlarına katılıyorum, güzel goller atabiliyorum. Takım olarak iyiydik. En iyi performansımız bu maçtaydı. Başakşehir'e zorluklar yaşattık. Gollerden sonra maçı kontrol ettik. Herkes çok mutlu takımda. Taraftar harikaydı. Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz.

"Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor ve karşılığını alıyor"

Szymanski'ye övgüde bulunan Djiku, şu sözleri sarf etti:

Sebastian Szymanski'nin bu gollerine alışığız. Sol ayağı çok iyi. Çok güzeller atıyor. Bizler açısından sürpriz değil. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor ve karşılığını alıyor.