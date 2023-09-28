Sebastian Szymanski, gollerine devam ediyor Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Başakşehir’e attığı gollerle sarı-lacivertli formayla 7. golüne ulaştı.

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Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Szymanski de mücadelenin 20 ve 80. dakikalarda fileleri havalandırdı.

7 gol ve 4 asist yaptı

Ligde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 3 gol attı.

Szymanski bu sezon geride kalan müsabakalarda 7 gol kaydederken, 4 de asist üretti.

Taraftarın alkışlarını aldı

Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 90 dakika sahada kalırken, savunmada da yaptığı kritik hamlelerle tribünlerden büyük alkış aldı.

"Djiku'nun birçok böyle şutuna şahit oldum"

Maçın yıldızlarından olan Polonyalı isim, karşılaşma sonunda şu ifadeleri kullandı:

Alexander Djiku'nun birçok böyle şutuna şahit oldum. Golü benim için sürpriz olmadı. Kendini kutluyorum.

"Bu şekilde devam edeceğiz"

Stadyumdaki atmosfere değinen yetenekli isim şunları dedi: