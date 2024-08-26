Alexander Djiku: Gerçek Fenerbahçe'yi gösterdik Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rizespor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 3. haftada Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle çıkarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Alexander Djiku, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"GERÇEK FENERBAHÇE'Yİ GÖSTERDİK"

Alexander Djiku yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiasına ve Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. İyi bir maç çıkardık. Hem ofansif hem de defansif anlamda iyi oynadık. Gerçek Fenerbahçe'yi gösterdik. Hem gol yemedik hem de çok fazla gol attık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

Başarılı stoper, "Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de analizimizi yapmıştık. Rizespor taraftaları da takımlarını iyi itti. Biz golü erken bulunca maçın çözülmesini sağladık." diye konuştu.