Alexander Djiku, takıma geri döndü! Fenerbahçe'nin sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, takımın gerçekleştirdiği son idmanda yer aldı.

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas antrenmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Djiku takımla çalıştı

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Alexander Djiku; koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Uzun süredir forma giyemiyor

Djiku, 26 Ekim tarihinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlık geçirmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıklanmıştı.