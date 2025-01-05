Alexander Djiku: Taraftarın desteğiyle varız

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, 16. dakikada En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hatayspor 33. dakikada Bilal Boutabba ile beraberliği sağladı. 45. dakikada yeniden sahneye çıkan En-Nesyri, sarı lacivertlilere 3 puanı getiren golü attı.

Dzeko, 90+6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe'nin Ganalı stoper, Alexander Djiku, Hatayspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"DAHA FAZLA GOL BULABİLİRDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Djiku, şunları dedi:

Açıkçası böyle aralardan sonra yeniden maç oynamak zorlu olabiliyor. Bana göre golü hızlı bulduk, kötü başlamadık, iyi devam ettik ama sonrasında maalesef kalemizde bir gol gördük. Kendi oyun prensiplerimizden vazgeçmedik ve fırsatlar bulduk, oyunu domine etmeyi, pozisyonlar bulmayı sürdürdük. Daha fazla gol bulabilirdik ama önemli olan 3 puandı.

"TARAFTARIN DESTEĞİYLE VARIZ"

Taraftarın tepkisi ile ilgili de konuşan 30 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: