Alexander Sörloth, İngilizleri pişman etti

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kiralanan Alexander Sörloth, attığı gollerle İngilizleri pişman etti. Taraftarlar, Norveçli futbolcunun gönderilmesi konusunda yöneticilere sitemde bulundu.

İngiliz taraftarlar, performansını hayranlıkla izledikleri Alexander Sörloth'un elden kaçması nedeniyle Crystal Palace yetkililerini eleştiri bombardımanına tuttu.

Resmi maçlarda 32 kez ağları havalandıran Sörloth, tek başına Crystal Palace'ın sezonluk gol performansını da (40 maçta 31 gol) geçerek Londra ekibine önemli bir mesaj verdi.





EN GENÇ 2. GOL KRALI

Sörloth, Süper Lig tarihinde gol kralı olan yabancı oyuncular arasındaki en genç ikinci isim oldu. Daha önce yine bir başka Trabzonsporlu oyuncu Şota Arveladze, 95-96 sezonunda henüz 23 yaşındayken attığı 25 golle gol kralı olmuştu. Norveçli oyuncu ise 24 golle 24 yaşında gol krallığı yaşayarak bu unvana sahip olan ikinci genç yabancı oyuncu olmayı başardı.

Süper Lig'de gol kralı Sörloth oldu - HABERİ





