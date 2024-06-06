Alexandru Cicaldau, Galatasaray'a geri döndü Konyaspor, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile yollarını ayırdığını açıkladı. Böylelikle Rumen futbolcu, Galatasaray'a geri döndü.

ensonhaber.com

Süper Lig ekibi Konyaspor’a 2023-2024 sezonunda kiralık olarak transfer olan 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun, yeşil-beyazlılarla olan sezon sözleşmesi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil-beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

32 maça çıktı

Alexandru Cicaldau, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 32 maçta 1 gole katkı verdi.

Galatasaray'a 6.5 milyon euro'ya transfer etmişti

2021-2022 sezonunun yaz transfer döneminde Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Cicaldau, Galatasaray kariyerinde 41 resmi maça çıktı.

Orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle mücadele etti.

Rumen futbolcu, 2022-2023 sezonunu da Ittihad Kalba FC takımında kiralık olarak geçirmişti.