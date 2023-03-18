Alexandru Maxim: Aşık olduğum işi Beşiktaş'ta yapmaktan mutluyum İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta Rumen orta saha Alexandru Maxim, maçın ardından duygularını paylaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u sahasında ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Alexandru Maxim, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Birlikte tekrar eskiye döneceğiz"

Maxim yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Böylesi bir trajediden, çekilen acılardan sonra Beşiktaş'a gelmek benim için bir fırsat oldu. Bu yarayı hep birlikte saracağız. Birlikte tekrar eskiye döneceğiz. Futbol da bu duruma yardımcı olabilecek bir etken. Taraftarımız, 90 dakika takıma destek gösteriyorlar, bu çok güzel. Benim gibi yeni gelenler için bir özgüven kaynağı."

"Gençliğimden beri aşık olduğum işi, böyle bir kulüpte yaptığım için mutluyum"

Beşiktaş'ta olduğu için mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Gençliğimden beri aşık olduğum işi, böyle bir kulüpte yaptığım için mutluyum. Her gün bu harika kulüpte olmanın tadını çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

"Mümkün olan en hızlı şekilde adapte olmaya çalışıyorum"

Maxim ayrıca şunları söyledi: