Alex'ten Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Fenerbahçe antrenmanına ziyarette bulundu.

Brezilyalı eski futbolcu, Türkiye Kupası finali için başarılar diledi, şampiyonluk inancını dile getirdi.

Alex, Arda Güler'le bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Arda da yaptığı açıklamada efsane isme olan saygısından bahsetti.

Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok heyecanlıyım. Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı. (Alex gibi futbolcu olmak hayalin var mı?) Tabii ki. Her zaman. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler.