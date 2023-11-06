Ali Ece sinir krizi geçirdi! Sen kimsin Burak Yılmaz Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Burak Yılmaz'ın Eric Bailly'i Tayfur Bingöl ile tartıştığı için oyundan çıkarması, taraftarlar tarafından maçın kaybedilmesine sebep gösteriliyor. Ünlü yorumcu Ali Ece de bu konu hakkında Burak Yılmaz'a sert sözler söyledi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz'ın Bailly ve Beşiktaş formasının önemiyle ilgili açıklaması karşısında çılgına dönen yorumcu Ali Ece, Vole YouTube kanalının canlı yayınında sinir krizi geçirdi.

Oldukça sinirlenen Ali Ece, açıklamasında şunları söyledi:

Beşiktaş forması falan sana kalmadı beyim. Sana kalmadı o forma! O formayı savunmak da sana kalmadı. Şenol Güneş olmasa zor dönerdin sen Beşiktaş'a. Sen konuşmayacaksın! Beşiktaş'ın birliğini bütünlüğünü sağlamak sana kalmamış. Adama bak ya sorumsuz! Sorumsuz kere sorumsuz! Senden mi öğreneceğiz biz Beşiktaş formasını. Adama bak ya! Sen sebep oldun buna. Bilmiyorum, özür dilerim. Beni durdurun. Ben buna parama ödemem, Beşiktaş yeterince para ödedi buna. Böyle şey görmedim ya!

"Allah kahretmesin ya"

Bir türlü yatıştırılamayan Ece, "Sana mı kaldı be adam kimsin sen! Sanki Rıza Çalımbay'sın başıma. Allah kahretmesin ya!" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz ne demişti?

Bailly'i Tayfur Bingöl'e çıkıştığı için oyundan aldığını belirten Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: