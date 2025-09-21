Ali Koç, Aziz Yıldırım'a veto edilen maddelerle ilgili cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağanüstü genel kurulda veto edilen maddelerle ilgili açıklamalar yaptı.

Aziz Yıldırım'a tepki gösteren Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'na da öfkeli olduğunu belirtti.

"BU MADDELERİ KOYAN AZİZ BAŞKAN"

Eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın talebi sonrası veto edilen maddelerle ilgili konuşan Ali Koç, "Dünkü yetki maddeleri onaylanmadı! Ali Koç'a gol atmadın, Fenerbahçe'ye attın. Bu maddeleri ilk koyan Aziz Başkan. O tamamen kendi açısından konuyu ele alıyor, kulübün menfaatleri açısından değil. Aziz Başkan sen bunları gündem maddesi yaptın 2013'te ve ondan sonraki bütün genel kurullarda bu maddeler iki dakikada geçti. Vetodan sonra zıplaya zıplaya kutladılar. Neyi kutladığının bile farkında değiller." dedi.

"ŞEKİP BEY'E DE ÖFKELİYİM"

Şekip Mosturoğlu'na da öfkeli olduğunu aktaran Ali Koç, "Ben Şekip Bey'e de biraz öfkeliyim. 'Senin döneminde bu böyle değil miydi?' dedim 'Böyleydi' dedi. 'Söyle' dedim, çıka çıka söyleyebildiği şey 'Seçimi ilgilendirmiyor bu konular' Bu, Ali Koç'a gol atacağım diye kulübe yapılmış kötülüktür." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRMİŞTİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesinde yaptığı yazılı açıklamada kulübün taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerindeki faaliyetleri içeren 11, 12 ve 13. maddelerin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirmişti.

Genel kurul üyelerinin oylarına sunulan maddeler şunlar: