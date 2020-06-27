Ali Koç: Bir oyuncuya, birçok kulüp talip olabilir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Mert Hakan Yandaş transferiyle ilgili, ''Fenerbahçe bir oyuncuyu gerçekten isterse, o oyuncu Fenerbahçe'ye gelir'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın gündemine dair açıklamalarda bulunurken; göreve geldiği günden bu yana kulübün performansı hakkında da konuştu.

2018'de başkanlık koltuğuna seçilen Koç, geçtiğimiz iki yıl boyunca taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatamadıklarını belirterek, ''Şimdi önümüze bakmak zorundayız ve gelecek sezon için güçlü bir yapılanma ve kadro oluşturmaya mecburuz. Hedefimiz kırılganlığı minimum derecede olan, yolunda kararlı adımlarla yürüyebilen kaliteli bir takım oluşturmak.'' şeklinde konuştu.

''İSİMLER VE TRANSFERLER BELİRLENDİ''

Gelecek sezon kadro yapılanması adına takıma katılacak isimlerin belirlendiğini dile getiren Koç, ''Bizi önümüzdeki sezon başarıya taşıyabilecek, dış etkenlerden en az etkilenecek, saha içinde teknik kalitesi yüksek, tecrübenin ve genç yeteneklerin harmanlandığı bir takım kimyası oluşturacağız. Yeni yapılanmamız çerçevesinde aldığımız kararlar, futbol şubemizin önemli pozisyonlarına atayacağımız isimler ve gelecek futbolcu isimleri şu an itibarıyla büyük ölçüde belirlenmiş durumda.'' şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE İSTERSE, ALIR''

Öte yandan Mert Hakan Yandaş transferi nedeniyle gündemdeki açıklamalara da değinen Ali Koç, Fenerbahçe'nin bir futbolcuyu gerçekten istemesi halinde alacağını dile getirdi:

''Bununla birlikte, transferler hakkında kamuoyunu meşgul eden bazı anlamsız tartışmalara da nokta koymak gerektiği fikrindeyim. Bir oyuncuya birçok farklı kulüp talip olabilir, profesyonel futbolcular da mevzuatlara uygun şekilde her takım ile görüşebilir. Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir.''

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'ın anlaştığı Stoch, Alper Potuk ve Vedat Muriç gibi isimleri de Mert Hakan Yandaş'ta olduğu gibi, son anda araya girerek kadrosuna katmıştı.

MUSTAFA CENGİZ: G.SARAY KİMİ İSTESE ONA TALİP OLUYORLAR

Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz kulüp kanalına konuk olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

''Rakibin talip olduğu bir oyuncuya başka bir takımın rakibin dengesini bozmak için yanlış yollara girdiğini görüyoruz. Bazı takımlar Galatasaray hangi futbolcuya gitmişse ona yöneliyor. Bu da bir taktik herhalde. Biz Galatasaray'ız, biz bizi istemeyeni istemeyiz. Biz Ali Sami Yen kültürüyle yetiştik. Rakibi açığa düşürerek iş yapmayız. Mertçe ve açıkça sahada mücadele ederiz.''