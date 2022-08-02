Petrol
100.56
0.53%
Euro
18.3138
-0.30%
Dolar
17.952
0.37%
Altın
1.025
0.58%
Borsa
2651
0.00%
Bitcoin
412.658
-1.59%
BTXN Coin
9.20
-5.64%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C
    Ali Koç bir türlü aradığı forveti bulamadı

    Ali Koç bir türlü aradığı forveti bulamadı

    2018 yılında Aziz Yıldırım'dan başkanlığı devralan Ali Koç'un, 4 yıllık dönemde forvet transferlerine yaptığı harcamalar şaşırttı.
    • 02.08.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe başkanlığında 4. senesini geçiren Ali Koç, hasret çekilen şampiyonluk için transfer yapmaya devam etse de geride kalan sezonlarda forvet mevkisine harcanan paralar dudakları uçuklattı.

    50 milyon euro harcandı

    Golcü sorununu bir türlü çözemeyen Ali Koç, bu süreçte 11 tane forvet transferi yaparken, oyuncular için toplamda 50 milyon euro harcama yaptı.

    Bu süreçte en çok para Samatta için harcanırken golcü sorunu sadece Vedat Muriç ile çözülebilmişti. Bu isimlere ek olarak Serdar Dursun da maliyetine göre başarılı olan ender forvetlerden biri oldu.

    Ali Koç bir türlü aradığı forveti bulamadı #1

    İşte son 4 yılda Fenerbahçe’ye gelen forvetlerin maliyeti:

    Ally Samatta: 13 milyon euro

    Berisha: 9 milyon euro

    Islam Slimani: 6 milyon euro

    Michael Frey: 4 milyon euro

    Andre Ayew: 5 milyon euro

    Kemal Ademi 3.5 milyon euro

    Enner Valencia: 3 milyon euro

    Thiam: 2 milyon euro

    Papiss Cisse: 1 milyon euro

    Mevlüt Erdinç: 1.5 milyon euro

    Toplam maliyet: 50 milyon euro (Maaş ve bonservisler dahil edilmiştir)

    Ali Koç bir türlü aradığı forveti bulamadı #2


    İlginizi Çekebilir

    Artvin'de yamaç paraşütü pilotu piknik alanına iniş yaptı
    Yaşam

    Artvin'de yamaç paraşütü pilotu piknik alanına iniş yaptı

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir