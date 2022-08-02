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- Ali Koç bir türlü aradığı forveti bulamadı
Ali Koç bir türlü aradığı forveti bulamadı
- 02.08.2022 - 17:01
- Güncelleme : 02.08.2022 - 17:32
Fenerbahçe başkanlığında 4. senesini geçiren Ali Koç, hasret çekilen şampiyonluk için transfer yapmaya devam etse de geride kalan sezonlarda forvet mevkisine harcanan paralar dudakları uçuklattı.
50 milyon euro harcandı
Golcü sorununu bir türlü çözemeyen Ali Koç, bu süreçte 11 tane forvet transferi yaparken, oyuncular için toplamda 50 milyon euro harcama yaptı.
Bu süreçte en çok para Samatta için harcanırken golcü sorunu sadece Vedat Muriç ile çözülebilmişti. Bu isimlere ek olarak Serdar Dursun da maliyetine göre başarılı olan ender forvetlerden biri oldu.
İşte son 4 yılda Fenerbahçe’ye gelen forvetlerin maliyeti:
Ally Samatta: 13 milyon euro
Berisha: 9 milyon euro
Islam Slimani: 6 milyon euro
Michael Frey: 4 milyon euro
Andre Ayew: 5 milyon euro
Kemal Ademi 3.5 milyon euro
Enner Valencia: 3 milyon euro
Thiam: 2 milyon euro
Papiss Cisse: 1 milyon euro
Mevlüt Erdinç: 1.5 milyon euro
Toplam maliyet: 50 milyon euro (Maaş ve bonservisler dahil edilmiştir)