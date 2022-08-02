Ali Koç bir türlü aradığı forveti bulamadı

2018 yılında Aziz Yıldırım'dan başkanlığı devralan Ali Koç'un, 4 yıllık dönemde forvet transferlerine yaptığı harcamalar şaşırttı.

Fenerbahçe başkanlığında 4. senesini geçiren Ali Koç, hasret çekilen şampiyonluk için transfer yapmaya devam etse de geride kalan sezonlarda forvet mevkisine harcanan paralar dudakları uçuklattı.

50 milyon euro harcandı

Golcü sorununu bir türlü çözemeyen Ali Koç, bu süreçte 11 tane forvet transferi yaparken, oyuncular için toplamda 50 milyon euro harcama yaptı.

Bu süreçte en çok para Samatta için harcanırken golcü sorunu sadece Vedat Muriç ile çözülebilmişti. Bu isimlere ek olarak Serdar Dursun da maliyetine göre başarılı olan ender forvetlerden biri oldu.

İşte son 4 yılda Fenerbahçe’ye gelen forvetlerin maliyeti:

Ally Samatta: 13 milyon euro

Berisha: 9 milyon euro

Islam Slimani: 6 milyon euro

Michael Frey: 4 milyon euro

Andre Ayew: 5 milyon euro

Kemal Ademi 3.5 milyon euro

Enner Valencia: 3 milyon euro

Thiam: 2 milyon euro

Papiss Cisse: 1 milyon euro

Mevlüt Erdinç: 1.5 milyon euro

Toplam maliyet: 50 milyon euro (Maaş ve bonservisler dahil edilmiştir)