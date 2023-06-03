Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığında 5. yılını kutluyor Fenerbahçe'nin bir numarası Ali Koç, son dönemde camiada yükselen 'istifa' seslerine kulağını tıkamış durumda. Öte yandan başkan, bugün göreve gelmesinin 5. yılını kutlasa da futbolda tek bir kupa bile kazanamayarak büyük bir başarısızlık örneği gösteriyor.

Fenerbahçe'nin 2 dönemdir başkanlığını yapan Ali Koç, 5. sezonunda da şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

3 Haziran 2018 yılında 16092 oyla Fenerbahçe'nin 37. başkanı olan Ali Koç o günden bu yana takımın bir numarası olurken, ilk senesinde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ardından da beklenen şampiyonluğu bir türlü getirememişti.

Destek bitti

Bu sezon da Galatasaray'ın arkasında kalan sarı-lacivertlilerde taraftardan da yönetime büyük bir tepki olsa da geçen yıllara rağmen Ali Koç'un başarı elde etmeden gitmek istemediği biliniyor.

Jesus'tan önce 9 teknik adamla çalışan Koç, 5 senede 10 teknik adam görerek ilginç bir rekora imza attı. Harcanan paralara rağmen bir türlü istenen kadroyu da kuramayan sarı-lacivertlilerde geçen yılların ardından 16 bin 92 oyla başkan olan Ali Koç'a olan destek de bitti.

Elde bir tek Türkiye Kupası kaldı

Süper Lig ve Avrupa'da havlu atan Fenerbahçe'de, son olarak kadın futbolunun da dün 4-2 kaybetmesiyle futboldaki başarısız sonuçlara bir yenisi eklenirken, elde bir tek 11 Haziran'da oynanacak olan Türkiye Kupası finali kaldı.

Ali Koç bu kupayla birlikte futboldaki ilk başarısını elde etmek istiyor.